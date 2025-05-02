周詩潔／看見孩子的內心小劇場

去年十月，帶讀小學五年級的孩子和老同學去韓國釜山，雖然不是第一次出國，但之前都有家人同行，這次要獨力照顧孩子，容易緊張的我壓力山大，行前頻頻叮嚀，要孩子做媽媽的神隊友，旅途中互相扶持，也要學著不再事事依賴媽媽。

旅程第一天萬事順利，晚間進了飯店，三人討論誰要先洗澡時，同學隨口問一句：「他不敢自己洗澡嗎？」孩子從小學一年級就開始練習自行洗澡，我便自然地回答：「不會啦！他平常在家都是自己洗的。」同學進浴室盥洗之際，孩子突然靠到我身邊，悄聲問道：「媽媽，如果我不敢自己洗澡，是不是會讓妳覺得很丟臉？」

他這麼問，我著實有些詫異，但他怯怯的神情讓我意識到方才話說得太快，是我疏忽了，沒察覺孩子初到異國興奮中夾雜的不安。

我趕緊告訴他，媽媽並沒有那樣想，並以自身為例與他分享，雖然媽媽是大人，也有出國經驗，有時到了陌生環境仍會感到不安。

「所以如果你覺得害怕，要媽媽陪你一起洗也沒有關係，這沒有什麼好丟臉的，更不用因為怕讓媽媽丟臉而勉強自己。」孩子聽我這麼說，如釋重負地露出開心的笑容，最後選擇自己去洗澡，沒有要求我陪伴。

是我行前對他說的那些話起了作用，讓他努力想做一個不給我添麻煩的神隊友，還是孩子在我不知不覺中長成一個小大人了。

看見孩子願意與我分享內心的恐懼，並試著鼓起勇氣去克服，身為母親的我既欣慰又感動。我要好好珍惜與孩子相處的時光，見證他成長的點點滴滴。這趟旅行，在興奮與緊張之外，我也多了幾分期待。