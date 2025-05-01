兒時還不太懂別離，父母爭吵時，總會問：「妳要跟爸爸還是媽媽？」那是一種害怕失去又不安全的感覺。初次懂得別離的滋味，是國中畢業典禮那天，看見同學哭得淅瀝嘩啦，心裡也酸酸的。

學生時代多愁善感，看見同學轉學、畢業各奔前程之際，似有若無的落寞無奈便襲上心頭。進入職場後有了更多的別離，餞別聚餐再怎麼鬧哄哄，隔天仍要恢復正常工作，沒時間品嘗別離的滋味，只是送往迎來的劇情不斷上演，有人說是老闆留不住人才，有人另有高就，有人轉換環境，歲月悄悄往前，只留下人事資料的一抹紀錄。

最深刻的別離，是大兒子念大學需要外宿，幫他載運行李，勘查住宿環境後離開，開上高速公路後竟情不自禁地哭了。他是我的第一個孩子，空巢的滋味原來如此苦澀。後續他當兵，以及老二、老么階段性的外宿就沒有那麼悲情，比較能從容應對了。

老么年少曾不懂事，為躲避債務不告而別，沒讓我知道住處，那是一種日夜懸念、心驚膽顫的別離。事過境遷，思及此事依然會感謝菩薩保佑他平安。

最近一次別離，是因為罹癌不得不離開工作團隊，雖然對別離已是身經百戰，同事對這種人員更替也習以為常，但我仍舊不捨，畢竟只有自己知道，也許沒有機會再相見。雖然醫生不斷鼓勵我，當今醫學日日在進步，也許將來癌症會像慢性病一樣獲得控制，我仍常想著未來與家人死別的景象，那會是最心碎的別離。

別離就像一杯苦澀的酒，有人困在其中無法自拔，有人醒酒後即跳脫苦海，找到或得到釋懷。人生處處有別離，願每個別離，都帶著祝福和希望。