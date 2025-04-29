智子／意料之外的幸福空間

完成學業後迅速走入職場與婚姻，一年後老大來報到，在婆家坐月子，飲食及生活習慣都要適應，兒子出生達四千克，食量甚大，每晚餵奶拍嗝讓我睡眠不足、身心俱疲，引發的感冒也連累了兒子，前四個月前幾乎周周看診吃藥，讓我很是愧疚。兩年多後懷上老二，盤算這回絕不能重蹈覆轍，當時娘家媽媽仍在上班，不見得有空幫我坐月子，孕期七個多月時便開始找月子中心。

那是二十多年前，選擇性不多，尋尋覓覓才終於在公司附近找到合適的地點。坐月子期間，工作及家事放兩邊，每天只要負責餵奶及用餐，閒暇時與室友聊天看劇或討論股票，日子過得愜意又開心。後來老三來報到，再次選了同一間月子中心，至今三個孩子皆大學畢業，回首漫長的育兒期間，這間月子中心著實是婚姻生活中意料之外的幸福空間。

四年前疫情初期，我很快確診，當時先生遠端上班，老二及老三遠端上課，我成為婚後多年除坐月子之外第一次的「完全被照顧者」。我隔離在有獨立衛浴、原屬老大的臥房，每餐有飯菜放在臥房門口，每天手機都有人捎來關心，當時先生很擔心我整日關在房裡會心情不好，殊不知完全相反，因隔離期間無法上班，也不用打理家務，只要負責吃飯、睡覺及追劇，老大的房間也成為恐怖疫情期間意料之外的幸福空間。

現代職業婦女兼顧工作家庭蠟燭兩頭燒，儘管先生已盡力分擔，但要在有限的時間內完成工作、家事及照看三個孩子的功課十分辛苦。在三個孩子展翅追尋自己的人生目標後，待在月子中心及疫情隔離的日子，有時讓我頗為懷念。

少子化的今日，政府為增進生育率有許多補助政策，突發奇想，倘若政府也能提供產婦入住月子中心的補助，或許能讓婦女辛苦的育兒生活，起跑點就從坐月子的幸福感開始。