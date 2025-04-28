母親是跟孩子一起誕生的，我們都是世界的新手。

我有一本日記，記錄孩子從誕生到滿一歲生日的每一天。回顧時看見了一年裡重複的日常、孩子的成長，以及我的心情變化。

新生命降臨的那一刻，沉醉在卸貨完成喜悅的我，尚未意識到十個月的短期任務已變成一輩子的長期任務。移至月子中心，才發現不若其他前輩形容的那樣輕鬆，雖然唯一的新任務是擠奶，但不斷重複清洗器具、放空擠奶，對收集的乳汁斤斤計較的繁複過程，都還沒時間感受孩子的可愛，便先體驗了乳牛的辛勞。

返家更是挑戰的開始，頭幾天幾乎整夜沒睡，接著就是嘗試各種方法讓孩子在夜裡睡得久一些，並嘗試全親餵，才終於一起睡過夜了。

親餵解決了吃與睡這兩項最大難題，但對新手的挑戰卻不只如此──剛來到世上的孩子沒安全感，總想待在媽媽的懷抱，有時也不知為何而哭；剛上任的母親手忙腳亂，時間被切割成零零碎碎，不確定自己是否做對。有幾次忍不住仰天長嘯，家人一臉驚懼地看著我，唯有寶寶兀自哭鬧，除非需求被滿足，否則沒有任何事可以打斷稚嫩的任性。

母親和孩子便是在這樣的瑣碎中成長起來的。時間被切成一片一片，脆弱的新生命要隨侍在側，養育孩子的細瑣事之多，沒經歷過的人大概無從想像，落成文字寥寥數筆，可日復一日不斷重複的瑣碎，當真會磨損一個人的耐心。

幸好，母親和孩子一起誕生，也和孩子一起長大。當我漸漸能從容精準地處理孩子的需求，學會把自己的生活瑣事塞進短暫的空白，也開始有餘裕欣賞孩子的各種變化。見證孩子會爬會坐、會站會走，牙牙學語，以前總對「看到孩子的笑容就忘記疲勞」這句話不以為然，如今才明白，這是個奇妙的過程，快樂和疲憊是可以合理並存的。

闔上這本寶寶日記，內心感慨又滿足，我開始感覺到我的生命並不是圍繞著孩子進行，而是與她同行；我不必自我犧牲，而是一起在生活中找到一種平衡；體認到育兒很辛苦，但不必痛苦。

我們同時誕生，一起成長，翻開新的篇章，一起面對全新的挑戰。