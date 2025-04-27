慧音／有一點甜蜜
每天，長子放學回家清洗午餐碗時，總會順道把洗碗槽裡的零星碗盤一起清洗乾淨。
每天，不管出門前或回家後，他總不忘對我說：「Mother，我要出門囉！」「Mother，我回來囉！」
每次，全家外出旅遊，享用美食時，他總會先遞給我吃一口。
每次，呼喊三個孩子時，他總是最先回應我：「Mother，有什麼事？」
某天看到他寫的生活札記：「媽媽的手是雙很厲害的手，照顧了我十三年，還是十分堅強，就算現在我長大了，還是有很多事情需要，動媽媽的手。」孩子隱藏在字句背後的愛，我感受到了，頓時眼眶泛紅感動不已。
回頭細看過往每天的每天，每次的每次，不知道從何時開始，這些微不足道卻有心的小事，幾乎不曾被落下，而我卻習慣成自然，忽略掉這些小小的心意。想到這裡不禁莞爾一笑，原來這個大男孩，每天都有一點甜蜜。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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