阿姨退休近二十年，生活節奏依然如同任教時規律精實，雙語讀書會、志工培訓、重訓瑜伽樣樣行，甚至還考取教練執照，持續為人師表，幾乎所有見過阿姨的人都會驚訝於她的實際年齡，七十歲的人看起來像五十歲。

她每年安排健康檢查，也年年交出漂亮成績單。但今年，醫院特別打電話通知務必提早回診，邁著沉重步伐跨進診間，醫師不可置信再三確認，常年的體檢模範生，怎麼會三高中兩高？高血糖高血脂竟無情地向她招手。

醫師再三囑咐不要碰素料、油炸物，也要謹慎挑選食用油，她一臉冤枉，強調她恪守老人年的保養之道，飲食皆是原型食物。醫生表示務必調整飲食，下次回診若檢驗還是紅字，就必須服藥改善。

聞言她打了冷顫，立即轉為反省模式，淚眼汪汪反思可能遺漏的環節，護理師遞上衛生紙與體檢報告請她留存。

不知道是老花眼鏡起霧，還是眼睛被淚水浸濕，居然看不清報告上的字。用力眨眼後，驚覺報告上的名字與自己名字的最後一個字並不相同，她是王令玲，報告上是人令伶。

診間內先是爆出一陣笑聲，接著在醫師與護理師誠摯的道歉與安慰中，她拿到正確且漂亮的健檢報告，踩著輕快又愉悅的步伐離開診間。明年見囉！