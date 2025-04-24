搬家的日子近了，家裡的東西一箱箱打包，準備迎向新生活。在這場搬遷的過程中，兒子的紙箱噴火龍成了意外的主角。

那條龍是兒子和爸爸共同打造的作品。學校舉辦走秀活動，他們決定用紙箱、顏料和一些零碎材料，拼湊出一隻威風凜凜的噴火龍。走秀當天，兒子挺著小小的胸膛，背著他的龍，像是勇士與夥伴一同踏上征途。

然而，搬家的過程總是匆忙，在整理舊家的時候，這隻噴火龍不知不覺被遺落了。我直到收到新房客的訊息才發現這件事。她說，她的兒子對這隻龍充滿興趣，但擔心我們家想留存，於是來詢問是否能讓她的孩子玩。

這畢竟是兒子的作品，我不好擅自做主，便徵求兒子的意見。出乎意料地，他並未表現出不捨，反而十分篤定地說：「那隻噴火龍是那棟房子的裝飾，它屬於那間房子，誰住在那裡，就要好好照顧它。」

他的回答讓我愣了一下。原來，在他眼裡，這條龍早已不只是紙箱做的玩具，而是那個家的一部分，就像窗台的陽光、牆角的影子、院子裡的樹一樣，陪伴著一個家，也迎接新的住客。我將這段話如實轉達給新房客。她聽完後明顯鬆了一口氣，回覆：「原來如此，太好了！我會如實轉告給我的兒子。」

那條紙箱龍仍舊留在舊家的某個角落，等待新的孩子與它一起編織故事。而我也在兒子的話語中，體會到一種溫柔的告別──有些回憶不必帶走，因為它們會留在該屬於的地方，並繼續守護。