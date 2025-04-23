張益寧／九霄雲端之樂

經小女說明、下載，並教導如何操作，我的手機終於安裝了APP，再度體會3C產品好用之處，一改過往認定只要能撥打和接聽電話就夠了的低度需求，渾然未覺科技日新月異，早超乎我想像。

長年收聽英語教學節目，歷經守著收音機聽廣播，到每月一大疊錄音帶、一光碟的年代，再到近年推出的電腦學習版，只要付費後在下載程式即可，無須再煩惱實體收納，確實該從善如流。

今年二月，我按照雜誌社提供的步驟操作，簡單到讓我覺得很不真實，與先前下載其他程式碰壁的不順利經驗截然不同。當天連續聽了兩回，隔天見程式還在，感到心安之餘，不禁也為自己的多心好笑，彷彿「雲端」的程式會被風吹跑似的。

老靈魂的我，該斷離「握在手上才算有」的觀念，過去紙筆傳訊息，現在藉由電子傳輸、寄放「雲端」，優點就是快速與方便，雖然感覺上少了些溫度，但這是時代趨勢。日常生活3C之外，仍離不開人際相處，心中秉持誠懇信念就是無形的「載具」，透過微笑、真誠鼓勵的好話，永遠有感人的力量。