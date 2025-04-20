張桂瓊／有孫沒孫都贏

拜讀2月12日作者曾慧敏的〈關於愛〉，文中提到「讓愛流淌在代代生命之間」是她所祈願，我心有同感。

公婆育有三女二男，內外孫共十三個，婆婆九十二歲往生時，只有一個孫女結婚。觀察身邊許多六、七十歲的朋友，孩子三、四十歲，沒有男女朋友的很多，有男女朋友不結婚的也不少，因為結婚多了個身分也多了份責任。我的女兒婚前便告訴我，她和男友已商量好婚後不生小孩，我心中有遺憾，但也只能尊重。外子問女兒：「妳不覺得爸爸媽媽感情好，我們家幸福美滿嗎？為何不想生孩子呢？」女兒說她看到的是一連串的責任與壓力，她沒辦法像我們做得那麼好。

女兒身處藝文產業，收入只比基本工資高一些，小夫妻若要買房和養孩子，依她的說法是毫無生活品質。三十年前，我按照世俗的想法結婚生子，從未想過「生活品質」這四個字，和先生勤儉持家養大了三個孩子；但時代不同了，下一個世代的孩子比我們更知道自己要什麼，不要什麼。

我只能告訴自己，有機會含飴弄孫很好，沒有也不錯，不用幫忙顧孫子，可以去爬山、打球、上才藝課，和朋友喝下午茶；所以我告訴自己：有孫沒孫，我都是雙贏。