睡前和孩子天南地北閒聊，讀國一的女兒告訴我，她發現班上許多同學是獨生子女，不像有哥哥、弟弟的她隨時有人作伴。我開玩笑問道，那她以後想生幾個孩子呢？她不加思索地回答：「我一個也不想生！我才不想以後辛苦賺的錢還要給小孩學東學西呢。」原來這小妮子在說自己啊！從小興趣廣泛的她學了不少才藝，只要她學得快樂、習有所得，我從來不吝惜各種學費支出。

當我欲開口解釋，國三的哥哥在旁悠悠開了口：「我也不想生小孩，養小孩還要常受他們的氣，真累！」忍不住笑出聲，這個進入青春期的大男孩，平時行為雖然貼心，情緒上總也少不了荷爾蒙作祟的陰晴不定，為了與他溝通，我可是不斷想方設法、一再深呼吸冷靜，看來哥哥也不是不知道父母為他做的努力呢！

睨了一旁正在玩魔術方塊的小兒子，著實好奇才小學五年級的他，是否也有與兄姊一樣的自我印象投射？只見小兒子慢慢抬起頭，看了我一眼，慢條斯理地表示：「我覺得每天要聽小孩叫一百次媽、媽、媽……好像很麻煩耶！」聽到這裡，我不禁放聲大笑。

三個孩子是上天給我們夫妻的寶貝，我非常珍愛。喜歡孩子的我，也希望將來能有孫兒在懷、承歡膝下的福分。是否生兒育女，要尊重年輕人的決定，長輩實在不宜插手，但我決定從現在起就要減少對孩子的嘮叨，以免他們以為媽媽總在生氣，我要更加包容孩子們成長路上的紕繆犖确，讓孩子知道「愛」可以彌補所有生活的羈絆負累。

含飴弄孫之事雖尚在未定之天，也不宜強求，但愛與被愛乃人生至美，是值得用一生來呵護的課題；耕耘幸福，讓愛流淌在代代生命之間，實我所祈願。