從小愛看書，更愛聞書籍特有的紙香，就算出門在外，也會帶本書度過睡前時光。

婚後，我每天念故事給孩子聽，待孩子稍大，他們依樣畫葫蘆地翻看繪本圖片，同樣養成睡前閱讀的習慣。即便他們已到外地求學，我們仍會透過視訊分享讀書心得，拜床頭書之賜，母子間有如朋友無話不談。

看似零碎的閱讀習慣，無形中讓他們累積許多知識，即便在沉重的課業壓力下仍保持對學習的專注，甚至無須安親課輔，偶爾談起這些往事，他們總驕傲表示同學們都很羨慕他們不用補習。

睡前看書，給予我心靈的平和，步入空巢期也因有書相伴而不孤單……感謝有書為伴的生活，讓中年的我依然能一覺到天亮。