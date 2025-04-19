杜凌／睡前床頭書
從小愛看書，更愛聞書籍特有的紙香，就算出門在外，也會帶本書度過睡前時光。
婚後，我每天念故事給孩子聽，待孩子稍大，他們依樣畫葫蘆地翻看繪本圖片，同樣養成睡前閱讀的習慣。即便他們已到外地求學，我們仍會透過視訊分享讀書心得，拜床頭書之賜，母子間有如朋友無話不談。
看似零碎的閱讀習慣，無形中讓他們累積許多知識，即便在沉重的課業壓力下仍保持對學習的專注，甚至無須安親課輔，偶爾談起這些往事，他們總驕傲表示同學們都很羨慕他們不用補習。
睡前看書，給予我心靈的平和，步入空巢期也因有書相伴而不孤單……感謝有書為伴的生活，讓中年的我依然能一覺到天亮。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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