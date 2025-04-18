Gillian／情比咖啡香

日前，和媽媽帶著兩歲的姪子及仍是嫩嬰的兒子到巷口咖啡店，當服務生告知可入店時，推著嬰兒車的我才發現店內空間並不大，惴惴不安地擔心會造成麻煩，姪子卻已一溜煙鑽進店裡。進退兩難之際，另一位服務生給了我意想不到的協助。

他注意到我們的狀況，迅速上前挪開桌椅開路，更貼心詢問是否需要幫忙將嬰兒車抬上二樓，我們婉拒他的好意，選擇了戶外座位，他更是不慌不忙地調整座位，讓我們不只能在角落放置嬰兒車，也能坐得更舒適。看著他勤勞誠懇的身影，內心湧起一股感動。

嬰兒車裡的兒子沉沉睡著，聞著咖啡香，想起媽媽常叨念，認為現在的年輕人讓人難以理解、缺乏禮貌，不像他們那一輩刻苦耐勞，很多都是她眼中的「草莓族」。然而，在這間不起眼的咖啡店，我們遇到如此彬彬有禮、無私付出的年輕人。可惜平凡的我無法像戲劇中的大老闆那樣，掏出名片說出「你來我的公司上班吧」這類的話，僅能以言語再次對他表達謝意。

或許，時下年輕人並不如我們想像的那般冷漠。這個年輕人正是當今社會值得驕傲的力量，無論時代如何變遷，真誠與善良永遠不會過時。當服務生送來兒童椅，調皮的姪子一屁股坐下，笑瞇瞇地看著他，服務生也報以一個燦笑。

真希望姪子與兒子將來都能長成願意為別人著想的大人，延續我們今日收穫的善意。