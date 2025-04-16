小時候，老爸有盒看來髒黑油汙充滿鏽味、新舊雜陳的紅色工具箱，裡頭塞滿各式鐵鎚、扳手、起子、螺絲、墊片、電鑽等雜物。舉凡水管不通、馬桶堵塞、浴缸裂隙、廚房漏水、插頭鬆動、燈泡不亮、電器短路，他便會兩眼放光衝向哆啦A夢的百寶箱：「別擔心我來想想……」一陣翻找後戴上陳舊的止滑棉布手套，露出自信燦笑，東敲西打汰舊換新後修補生活裡的小危機。手持工具的老爸超帥，尤其讓我著迷的，不是雷神之槌，也不是萬用起子，而是那把神奇的熱熔槍。

只要插上插頭，三分鐘就能扣動扳機，讓固體膠條融成麥芽糖般的黏膠，槍頭冒煙、熔膠軟黏，瞬間能讓兩種材質不同的甲乙兩方完美接合。無論是我和老哥的國小作業，或國高中的家政手作，老爸總像魔術師般施展神奇戲法。

三個臭皮匠圍著冒白煙、夾帶塑膠臭的熱熔槍，全神貫注中交織歡聲笑語，先將地基固定，增添一磚一瓦，最後黏上玩具士兵──哥哥的冰棒棍小木屋與我的軍事瞭望台就此誕生！

每次帶著有「爸爸味道」的成品去學校，老師總露出了然於胸的神祕微笑，根本是在幫老爸打分數嘛。無論成績高低，長大後回娘家看見這些，總讓我莞爾憶起老爸陪伴我們的溫馨時光。

現在，我家兩個女兒就讀國小，作業仍是花招百出，沒想到那把超過四十歲的熱熔槍和老爸一樣寶刀未老。這回同樣是秉持安全第一的老爸手持熱熔槍，圍在身邊七嘴八舌的兒女換成孫女：「阿公這邊再多黏一點。」「阿公我這顆毛球也要黏在樹上，換我換我！」年過七旬的老爸頂著白髮、滿臉皺紋，蹲在其中左右開工，忙得不亦樂乎，我拿著設計圖驀然有股時空倒置的錯覺──孫女對外公的信賴好比我與老哥對老爸的依賴，不同時代增添新人，卻都因同一把熱熔槍緊緊黏聚。

感激熱熔槍，融合了三代的創意巧思，傳承五十多年來不變的溫馨熱流；感激老當益壯的老爸，延續我們的幸福童年，透過親手陪伴，傳遞滿滿的愛。無論成品如何，在祖孫三代心中，肯定能延續溫暖、薪火相傳，成為彼此最幸福的記憶點。