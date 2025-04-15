潤財翊亨／為失智姊姊出攤的園藝車

黃昏市場旁有輛園藝車，主人似乎是一對年長母子，母親親切向顧客介紹植栽與培育方法，兒子在旁點頭陪笑。有歲數了還這麼拚，或許是經濟因素吧？家中露台尚有空位，我前往一探是否有中意花卉，來往幾回與老闆相熟後，才發現自己搞錯了，「母子」實是姊弟。

弟弟已是古稀之年，姊姊比他大六歲，家中園藝生意早已傳承給子女接手，營運穩定。現在每天下午帶著姊姊到黃昏市場，是帶著服務老顧客及回饋姊姊的心情。

早期他們的父母傳接祖父園藝事業，有些成績後，父親因車禍受傷行動不便，母親便將家業交給姊姊，她只能放棄升學，爭氣地在幾年內讓營運漸入佳境；弟弟大學畢業後也加入，收購鄰地擴大版圖，齊心建立育苗到批發的一條龍，事業蒸蒸日上。

家業交棒給兒女後，他倆轉為諮詢與督導角色，但弟弟近期發現姊姊的記性衰退，常誤認子女和員工未按照流程而發怒，經任職醫護產業的顧客提醒，檢查後方知姊姊漸生失智病況。儘管申請了看護，活動自如的姊姊仍造成園藝現場失序，令眾人頭疼。

一日，弟弟興起，將早期的外賣園藝車推出倉庫、擺上盆栽，「拐」姊姊外出到黃昏市場，沒想到姊姊欣然同意，且整體狀況轉好，熟稔地向顧客推銷植栽、講解種植方法，老顧客知道她的狀況後也配合演出。至於售價，只要姊姊點頭，弟弟總是笑著配合打包，他語重心長：「守護姊姊的健康比較重要！」

從此，姊弟倆興致盎然地出攤，每每見到他們身影，深深感受到歷經胼手胝足的手足之情，是多麼令人感動又值得珍惜。