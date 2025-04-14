【家庭好時光‧網路徵文】靜心之道

聯合報／ 家副編輯室

每日一睜眼，各種責任與繁雜事項便馬不停蹄而來，優雅從容成為難事，你如何替自己找回平靜心緒？歡迎寫下來與我們分享。

請在「家庭好時光」部落格「靜心之道」徵文底下留言，文長700字為佳，請另訂標題，文中務必附上姓名╱筆名及email信箱，4月27日截止。

此次徵文特邀請作家凌明玉、林佳樺擔任評審，優勝作者除致贈稿酬，還可獲贈家副編輯室選書１本。

●詳情請見：blog.udn.com/family123

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家庭好時光‧網路徵文

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