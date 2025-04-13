九毛小妞／退而不休，就是最天然的凍齡劑

退休至今數了逾六百顆饅頭，沒了公職的束縛，以為常讀書充實自我，便能從此平安順遂，結果恰好相反；除了機構偶爾邀約課程會出門，幾乎未與外界接觸，加上父母希望我好好休息，我開始懷疑這個決定到底對不對？明明是高考技師，又無時無刻充實能力，為何此刻感覺自己這麼沒用？

於是，我開始打聽高考技師是否有機會拾回專業，也翻找過往核定的授課資格，樂觀地相信離開職場後仍有機會遇到伯樂；可惜致電各單位得到的回覆，「目前不缺老師」占九成，另外一成是留下師資推薦表後仍無下文。

灰心二字不足以表達所有無奈，只好把被拒絕的情緒轉為更大的充電動力，將自己當成社會新鮮人重頭更新資訊，從防火管理人訓練問到工廠公共危險物品的保安監督人訓練，從大學的消防學分班問到補習班的消防專技人員課程，同時統整國內外災例，分析各領域的新舊規定，也整理出可以改善的方案。想不到這不氣餒的小改變，帶來無限機會。

一年多前，屏東產業園區明揚國際發生重大爆炸事故，由於企業主使用大量化學品，未如實向主管機關申報，導致無從得知的救災人員多人死傷，迫使主管機關針對類似工廠管理修訂了規定，提高企業主應負責的義務和處罰。就在經濟部開始尋找專家學者，希望能配合講解法令規定的說明會時，我接到講師的工作，為期三個月二十二場次的說明會，由於早已分析災例，也熟悉「公共危險物品安全管理」和《職業安全衛生法》，加上新修正的《工廠危險物品申報辦法》，便能清楚說明工安、勞安及消安三大領域。

就這樣，從退輔會職訓中心的消防法規，到經濟部產發署委託工廠訪視化學品課程，再到警大的六類危險物品應用課程，今年初我又接到各公協會的課程邀約，感謝沒有放棄的六百天，讓我在退休後仍能發揮所長貢獻社會，也繼續自我實現。

常有學生問：「老師怎麼看起來都不會老！」已然退休的我怎麼可能不會老，我只是調整了步伐，給自己「換了位置就換個腦袋」的機會，於是有了最天然的凍齡劑。