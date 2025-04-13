茉莉／第一百所學校

聯合報／ 茉莉

因肺癌切除右上葉肺後，五年前的暑假，還沒想如何過，就不得不離開教職。沉澱兩個月，我報名參加環境教育人員訓練課程，作為送自己的退休禮物。

最後一堂培訓課的尾聲，我獲得海洋保育署出版的《臺灣鯨讚》，曾擔任閱讀推動教師的我深受吸引，決定展開以繪本推廣海洋教育的行腳。第一堂課自是回到曾任教的學校，短短半年，我便到九所學校帶領孩子認識海洋。疫情過後我進行更多嘗試，主動聯繫校方海洋繪本分享計畫，初始常被拒絕，靠著堅定的心志，走訪的學校愈來愈多。

半年一次電腦斷層追蹤的檢驗報告，是得以繼續前進的「身體同意書」。作者曾告訴我，她很高興這本繪本能走這麼遠，我則告訴她：「妳創作了一本很棒的書，而我只是一個享受在各地透過傳遞故事，感受孩子專注神情與愉快互動的人。」

那些推廣繪本的日子，走過山城、都市與海岸的大小學校，最難忘的是赴阿里山國中小，那裡的主任告訴我：「山上的孩子有一天也會下山。」當我問孩子們：「如果今天操場上有一個塑膠袋，沒有人把它撿起來，它會不會進入大海？」孩子們很快地點了頭。是啊，風和河流是垃圾的宅急便。

世界閱讀日前夕，我前往第一百所學校為海洋發聲，內心依舊充滿熱誠。

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