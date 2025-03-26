從小到大，我一向按照慣性站著小解。儘管會把馬桶坐墊掀開，但尿液難免會不受控地噴及馬桶上緣、坐墊背面，甚至於馬桶之外：量多之時，沖及馬桶內壁也容易飛濺而出。雖然肉眼不易察覺，但累積的尿騷味會說話。

婚後前幾年，老婆為此埋怨不斷，馬桶和地面的黃漬與騷臭，總讓她感覺骯髒不衛生。某天，我在網路上瞧見健康醫學資訊，表示男性坐著如廁所好處多多，包括不會造成「水花四濺」，能保持廁所乾淨；括約肌能適度放鬆，無須過度施力即可排尿，因此膀胱不會提早老化。最後一點更是重要，那就是家庭和樂，不讓女性成員感到困擾。

有人說，愛是讓自己變得比以前更好，使周遭的親朋好友輕鬆快樂，沒有壓力。看完那篇報導之後，我下定決心要改為坐著上小號，每回都是好球進壘，不拖泥帶水。