以前台北東區有一間結合時尚與修行的時裝服飾店，名為「芭黎僧服」。

皮相啊，在這裡是這麼具體，使人感到膚淺。

芭黎時尚模特兒清一色都是身材碩長的西方白人，緊繃的下顎線不由地讓人聯想到咬緊牙根的剛毅靈魂，腰桿筆挺，彷彿電子合成節奏一下，隨時就要踏破玻璃櫥窗走上台北街頭，昂揚走個十哩八哩走出國際，走到天涯海角華麗轉身。

模特兒舉手投足都必須帶有一點宣示的意味，那是職責所在；看起來冷漠但意圖吸引受眾，試圖在瞬息萬變的潮流中創造永恆的幻象，精心營造的表象總是如此自相矛盾。最難的是立定暫停的時候──伸展台上的稍息，時空凝結的剎那，永遠散發著某種危險的表面張力，如同奶昔杯上凝結而即將滑落的水珠，請務必好好看一眼，因為那個誰，瞬間就要迴身離去，就像被掃進畚箕的塵緣，再相遇需要再修練五千年。

不管怎麼樣，幾千年前的僧服與當代看起來相去不遠，這世間唯一能扛得住時尚意識摧殘的不是才華，而是一句「隨緣」。穿舊並逐漸礙眼的牛仔褲千萬不能丟，因為時尚的俄羅斯輪盤很快就會重新轉到你這邊。

後來的台北東區除了租金一樣貴之外，商家形式與潮流派系經歷過不知道多少回合的格式化與重組，芭黎僧服的實體店面在這浮華的潮汐沖刷下退隱江湖。

至於芭黎，到底是芭樂的芭，還是芭比的芭，隨你去想。