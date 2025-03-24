某天，女兒放學回家後突然問我，為何會和她的爸爸結婚？

沒料到會有這樣突如其來的靈魂拷問，我放下手中正在整理的衣服，望著她反問：「怎麼突然問這個？」雖然臉上看似平靜無波，但內心的小劇場已忙亂上演──難道最近有在孩子面前吵架，讓孩子誤以為媽媽和爸爸感情不睦？抑或是發生了什麼突發事件，讓孩子對家庭現況不太滿意？我緊張地吞了吞口水，等待孩子再發話。

只見女兒把書包一放，壓低了音量，語重心長地告訴我：「媽媽難道不知道，妳和爸爸兩人的星座配對只有六十分嗎？」我不禁笑了，星座配對？那可是好久好久以前，屬於少女時代的記憶了。

升上小學五年級後，班上的女孩開始流行起星座命盤、流年運勢的相關話題；一到下課時間，女孩們總交換傳閱相關書籍。原本對星座一竅不通的女兒，自從某次成為測試目標後就此打開新世界的大門。

最常見的是心理測驗，可惜有些題目太過直白，女兒覺得趣味性不高。次之則是星座運勢，不論運勢高低都能利用幸運色或幸運物幫助自己的今天加分，已經成為班上不少同學的實用生活指南。其中，最受歡迎的種類莫過於有著戀愛運勢預測或是星座配對指數的書籍。孩子們躲在角落裡小聲討論著心儀同學的星座和配對的分數，配對成功的孩子立刻喜上眉梢，好朋友則趁亂鼓舞一定要趕在畢業前告白；若是配對失敗，則互相勉勵換一個分數高的再努力。孩子也就是在這本配對書裡，發現了自家爹娘竟然是「天作不合」！

女兒一臉凝重地告訴我：「我覺得上面說的很準耶，妳很隨興、樂觀，爸爸比較謹慎、理性，你們就不對盤，很難和平相處的嘛！」

我啼笑皆非地問孩子：「那要怎麼辦呢？書上該不會建議要換一個吧？」女兒白了我一眼，沒好氣地回答：「老公是能說換就換的嗎？你們是要溝通、好好溝通！」

原以為孩子要提供一些「婚姻經營祕訣」，沒想到她話鋒一轉，得意地告訴我：「我現在就已經知道哪個星座和我配對分數最高囉，將來我一定能找到適合的星座，跟他結婚！」

我不禁莞爾，心想：孩子啊，妳知道嗎？小學五年級的我，曾經也是這樣想的呢！