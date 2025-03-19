滿佳／常常我會想到媽媽

前陣子寒流來襲，颼颼冷風讓人手腳冰涼，趕緊找出壓在衣櫥底部的棉襖穿上，頓時溫煦暖意傳遍全身，也讓我想起愛穿棉襖的媽媽，薄的厚的、單層夾層，穿了一輩子棉襖，高雅漂亮的媽媽。

自從弟妹胃癌過世，大弟每年都來我家過節，那回他一進門就嚷：「姊，我以為看到老媽了！妳長得超像她。」接著家族聚會，媽媽生前最要好的五舅，乍聽我的笑聲便訝異道：「聽妳的笑聲，我還以為大姊在我旁邊呢！」弄得現在每每攬鏡自照，愈看愈覺我真像媽媽的翻版。

我是家裡唯一的女孩，媽對我管教頗為嚴格，從小訓練我做家務，如飯後擦桌、收拾碗筷、年終大掃除等，沒達到她的標準，定會要我重做一遍，無形中養成我事情做完必仔細檢查的習慣，因而常被誇讚家教良好。

婚後操持家務、學校帶班兩頭忙，有孩子後更是忙得團團轉，晚上安頓好孩子，一沾枕頭我立即睡著，竟睡到孩子又醒來溜下床玩玩具都沒驚醒我。幸好及時想到媽教我的，坐著拍睡孩子，等確定他睡著了，大人再躺下，安全起見，即使邊拍邊打瞌睡也得忍著。

幫孩子添置衣物，謹遵媽媽「耐髒經濟實惠」原則，孩子長得快，接收親朋好友的恩典舊衣最划算。兒子穿過小姑女兒的襯衫、二姑送的外套、我嫂子給的鞋襪、老公朋友送的牛仔褲等，省了一筆開銷，做到了媽常掛嘴上的「要懂得精打細算，聰明過日子」。

修剪頭髮時，不自覺選了簡單俐落的髮型。媽喜歡職業婦女保有幹練形象，同理衣著也追求剪裁合身、樣式樸實，她曾提醒我符合身分為要，別趕流行，準備四、五套輪流換穿，將自己打理得整潔清爽又具親和力，行事會更有說服力。這應是我能獲得同事、家長認同，與學生愛戴的主因吧！

如今我已屆古稀之齡，凡事依然常常會想到媽媽，甚至喊出：「哎呀，這麼做會被媽叨念的，不行，重來吧！」弄得老公莫名其妙，問我幹嘛念念有詞？他有所不知，是媽媽又悄悄來指導我做事了。