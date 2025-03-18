呂家慧／鼓勵孩子換位思考

在團體生活中，同理心是一種非常重要的能力。因為我們每天都需要與同學／同事、朋友、家人相處，若懂得為他人著想，就能減少誤會和衝突，讓彼此的關係更為和諧。

有次兩個孩子在家玩拼圖，女兒一直很期待完成前陣子買的新品，是她最喜歡的童話故事主題。兒子當天也想玩這款新拼圖，他覺得姊姊總是搶先玩他想玩的東西，便故意拿走一塊拼圖藏在口袋裡。

女兒拼到最後，終於發現少了一塊拼圖，卻怎麼樣都找不到，急得快哭了。她問弟弟：「你有看到最後一塊在哪裡嗎？」看著姊姊著急的模樣，兒子心中有些內疚，仍嘴硬地表示他不知道。

大概猜到來龍去脈的我，蹲下來問兒子：「你覺得，如果是你最喜歡的玩具不見了，你會有什麼感覺呢？」他愣了一下，低著頭，慢慢地從口袋裡掏出那塊拼圖，遞給姊姊：「對不起，是我拿的……」

拆解完可能引發爭吵的地雷，我請姊弟倆一起討論，下次遇到類似情況可以怎麼解決？這樣的討論不僅幫助孩子反思，也能讓他們學會以更正向的方式處理問題。

我想，家長可以隨時透過日常的小事，運用下面的三個步驟，幫助孩子逐步建立同理心：

1.以身作則，示範同理心

孩子會模仿家長的言行，因此家長可以經常在生活中用語言或行動展現對他人的關懷，例如：「我看到你今天有點累，需要幫忙嗎？」透過這些細節，讓孩子「看見」什麼是同理心。

2.教導孩子識別情緒

家長可以引導孩子練習說出自己的感受，在看故事書或電視時，問孩子：「你覺得這個角色為什麼看起來很難過？」這些互動能讓孩子「懂得」如何察覺情緒。

3.鼓勵孩子換位思考

引導孩子學會站在別人的角度思考問題。除了透過提問，也能以角色扮演或模擬不同情境的方式，幫助孩子體會他人的感受。

培養同理心需要時間，但只要家長能以身作則、耐心引導，就能幫助孩子成為一個更懂得關懷他人的人。同理心不僅是一種能力，也是能讓世界變得更美好的力量！