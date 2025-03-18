橙淨／為了保護媽咪
睡前，兩個女兒聽完故事仍捨不得入睡，小手撥弄我的五官，一下把我變成嘟嘴長耳怪，一下變成無眼胖臉豬……
玩著玩著，七歲的大女兒一時興起，說她是髮型師，抓起我的散髮綁辮子：「媽咪，妳頭髮變短了耶！」我回：「對呀，今天去剪頭髮，剪了十五公分唷！」三歲的小女兒學姊姊拉拉我的頭髮，噘著小嘴抱怨：「媽咪怎麼沒帶我去？」
我解釋因為她們要上學，大女兒馬上投以賊賊的神情問妹妹：「妳是不是不想上學，才想陪媽咪去剪頭髮？」小女兒以稚嫩童音回答：「不是，我要保護媽咪！怕媽咪剪到肉，流血痛痛。」
那一刻，整晚忙著煮食善後、幫洗澡和陪寫作業的疲憊瞬間蒸發，童言一句媽咪暖呀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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