林文福／你能放下手機嗎？

生活中，隨時會聽到有人在勸勉，做人做事，要學會「放下」，才可以輕鬆自在。

有一次，一位同桌聚餐的朋友，緊握手機東搖西晃、口沫橫飛地演講，說他是如何整個人從內到外，沒什麼不能放下的。我聽著聽著，深感佩服之餘，卻情不自禁地脫口而出：「你能放下手機嗎？」這一問讓他愣住，舉著手機停在胸前，安靜了下來，顯然他感到非常困惑。

雖然我也使用手機，但是對於許多人，在食衣住行育樂，任何生活點上，都捧著手機在滑動一事，我是看不太順眼的。我實在不明白，到底有什麼東西那麼好玩、好看，會使得他們這樣無時無刻地滑手機。有專家解釋，那可能是一種心理焦慮或成癮行為，無論如何就是要滑。

我打趣現今的社會現象，人人手捧手機，低頭入神滑動，彷彿是古代的大官，隨時捧著「笏板」準備上朝啟奏國家大事。聯絡事情，查詢資料，執行各種工作，適度娛樂觀片、打遊戲，當然應該使用手機，我們責怪人手機不離手，應該是針對那些強迫症者。

真的不能一竿子打翻一船人，不能看人滑手機就認定是強迫症，你怎麼知道別人不是在做有意義的事？諸如作詞作曲、繪圖、設計等，生活中有太多事可以在手機上完成了。

像是寫作，平常我們都稱之為伏案筆耕，埋首名山大業，絕對是高雅、了不得的事兒。有人埋頭滑手機，很可能就是在寫作，「玩」非常有意義的事啊。

有一天，我忽然意識到，自己也開始用手機擬寫文稿了，我不能任意不屑、厭惡地批評別人玩手機。

最能凸顯手機寫稿妙用的是，半夜醒來，想到文稿需要增刪什麼，便隨手抓起枕邊的手機寫起來。以前用稿紙寫、電腦打的，非得起床披衣端坐桌前不可，就算使用筆記型電腦，也還是要起身開機。

既然放不下，就只能儘量不拿起。我習慣在手機充電時關機，順便讓手機休息，另外也是讓自己避免邊充電邊使用手機；還有最起碼的，千萬不要在馬路上邊走邊滑！有急事，我一定在路邊停下來滑。

現代人太多事情要靠手機完成，誰都不能完全放下、摒棄不用，因此，所謂放下手機，只能是不要整天拿著不放，有事沒事滑個不停。老話一句，當用則用，沒必要就放下。