小可／射箭教我的功課

台灣公益聯盟針對下肢障礙者開設初階射箭課程，共有六堂。自幼沒上過體育課的我懷著無比好奇，立刻上網報名。幸運的是，這門秒殺的課程居然讓我候補成功。

我手臂瘦弱，核心肌群無力，對於自身的先天不足和後天失調的體能頗有自知之明。於是，上課前先給自己心理建設：安全第一，量力而為。

乘著大眾運輸，千里迢迢地到了上課地點，教練已經開始上課。助教指引我戴妥護具，借我一把兒童弓、三支箭。教我左手挽弓，右手用箭，瞄準離我四公尺的靶心，放箭！只聽「颼」一聲，手中的箭憑空飛出，落在靶上。定睛一看，完全沒碰到靶紙。

「妳閉錯眼睛了。右手拿箭，就閉右眼。左手握弓往前伸直，右手拇指和食指輕輕拿著放在弦上的箭，虎口靠近顴骨，瞄準後放箭。」教練在旁指導，果真一箭命中靶心。

之後自行練習。說也奇怪，明明悉數依照教練的指示操作，準度和穩度卻都不足，靶紙被射成麻子臉。我往旁邊一看，隔壁的女孩手長腳長，坐著射箭，每一箭幾乎都正中靶心，一堂課下來，將靶心射成大黑洞。

接下來的課程，教練視我們的準度與穩度，逐步調整箭靶距離。而我，到了距離七公尺就卡關，每一箭都射在靶紙下方。身邊的女孩對教練說：「她拉弓後箭頭比別人長，是不是弓沒有拉滿？」「她的手比較短。」教練回答。接著替我換了一副磅數較高的弓，果然有所改善。難怪杜甫要說「挽弓當挽強，用箭當用長」……

沒多久，我又失準度。教練認為關鍵在於肌力不足。累了就要休息，否則成績不但不會進步，還容易拉傷肌肉。好強的我，深知此時「勤」不但無法補「拙」，反而可能揠苗助長，便放下弓，觀察讚美隊友的表現。

當我克服怕輸的心理，並轉移焦點，發現不但心情輕鬆，世界也變得好寬廣。