盧繼寶／鄉居晨餐
晨醒，察覺到妻不在，看來早餐得自行張羅。
想吃麵食。天氣冷颼颼的，穿了外套出門，隨意摘了一把自家庭園野生的烏甜仔菜（龍葵），保證無毒、無化肥，好不得意地進屋。
燒水時，洗淨烏甜仔，再取出很有來歷的白蝦五尾退冰。這白蝦在農家蝦場購買，當時巧遇指導的農業博士，對方自信滿滿地告知，養殖池絕無任何藥物或抗生素，撒入的飼料統統消化吸收，池底幾乎沒有蝦的排泄物，且蝦腸乾淨，無須剔除。
想起當日蝦場無限量供應試吃的熱況，愉悅地再取出我自產自食、圈養野放、一樣不針不藥的幾隻蛋雞所生的兩粒雞蛋，統統備妥，好整以暇地等待水滾。
先放麵條，數分鐘後，再敲破雞蛋和烏甜仔放入至熟。撈起盛盤，淋點香菇素蠔油和黑麻油，取筷欲食，見盤中呈現繽紛的紅綠黃白黑，好美，真捨不得吃！
我樂極，鄉居生活太棒了，這豈止是小確幸？趕緊拍下晨餐照，LINE給妻炫耀。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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