劉昭儀／誰是軟柿子？

當父母想為孩子踩剎車

為什麼他／她總是對我大小聲、臭臉生悶氣的受害者也是我？沒耐心／不耐煩直接朝我發作，嫌棄否決最多的也先挑我，難道我就是傳說中的軟柿子？

許多媽媽常向我訴苦，家有中學生期間，猶如埋了不定時炸彈。家庭生活的氛圍不時隨著青少年的情緒高低起伏，臭臉不說話是尋常的交流模式，若要進一步對話溝通，就要靈敏機動地見縫插針，心隨意轉，才能呼之欲出……但最後往往只得到一句：「我就知道，你又要說教了！」於是，媽媽立刻成了洩氣的皮球，瞬間打回原形，無言以對。

媽媽的玻璃心其來有自。孩子緊黏依附不放手的溫度彷彿都還在掌心，每晚吵著要媽媽陪睡陪聊天，是不可或缺的一日結尾；日復一日的媽媽經，天天誦讀溫習銘刻入心。突然，孩子轉大人、轉習性、轉風向，還轉了一張陌生的臉。雖是老薑媽媽，可以堅強面對各種大風大浪，但青春期的少年少女們呢？該如何平心靜氣、穩妥堅持的成為定海神針，陪伴他們走過驚濤駭浪、抓穩人生方向盤呢？

如果各位想在這裡得到讓自己可以複製貼上的答案，很抱歉要讓媽媽們失望囉！看著自家少年在蛻變為獨立個體的人生旅程上全速狂飆，我總在一旁的副駕座位上，看著前方視窗忍住不驚聲尖叫，一邊還下意識地狂踩其實並不存在的煞車（右腳好痠喔，但剎車明明在少年的腳下）。想要眼不見為淨、不傷身（重點是不傷心）的下車，又擔心孩子獨自開上岔路，甚至到達看不到的遠方……

先當他們的情緒培訓員

此時，我只好使出「正向思考」的老招：沒關係！被少年當成軟柿子對待，至少可以成為他闇黑情緒的出口，或是正常能量釋放的解氣沙包；雖然站在少年的對面，但不至於成為他的敵人，反而是全年無休的陪訓員。當我吞下孩子青春期的各種憤怒、不平、壓力、尷尬、茫然，或拒絕長大的種種……除了回溯多年前的青春記憶，並能感同身受之外，更增加了理解未來新世界的諸多變化挑戰與不確定性（阿木都沒把握可以應付啊）。

惠我良多的媽媽友人，建議我成為孩子的友軍，把青少年討人厭的表象放下，而他們的苦惱、疑惑、挫折或不足，則當成自己的問題，一起尋找解方。比如孩子在國中階段，無法擠進校排前段，因此對學業喪失信心，也無法在競爭的同儕間尋求認同，更不想面對家長的關心；一連串的骨牌效應，原本無計可施的媽媽友人，突然福至心靈地試著從大學的科系開始研究，在網路上搜尋相關但正確的資訊後，告訴孩子先跳開目前的關卡，然後一起討論未來大學的理想科系選項，以及如何進入的途徑，因此讓少年清楚地意識到自己須具備的能力。也透過比較分析，條列出進入一般高中與高職、各自不同的考試途徑與競爭條件，最後得到自己最有機會達陣的選項。

凝聚共識迎接青春風暴

這位聰明的媽媽教會我，跟青少年站在一起，用相同高度的視角，面對青春期的風暴。如果還堅持死守「家長」的高姿態，對著比自己高大的少年指手畫腳，不只是生理上的違和，更是現實上的不科學。畢竟未來世界的介面，站在第一線成長的青少年，可是比我們更嫻熟各種應付的戰鬥模式。

但真正解決問題不能只有應付，更需要大智慧。青少年缺乏的是時間淬鍊後宏觀的角度與戰略性的思考，光靠偏執的血氣方剛，只能亂槍打鳥，往往打不中是正常，打中了也無法累積經驗與實力。

身為軟柿子但老謀深算的家長，此時就要變身成為孩子們的比賽教練，跟選手一起確立目標、研究賽制、分析對手、擬定戰術，最後照表操課的訓練與養成。不論結果如何，整個團隊都能凝聚共識、共同成長。所謂青春期的情緒風暴，此刻已是次要，過程中親子累積的革命情感與相處模式，才是整個家庭集體升級的收穫。

如果把Team Taiwan轉化為Family Taiwan，我們家是否也能成為台灣尚勇呢？（想太多哦）