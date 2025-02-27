川琳／終於可以離婚了

律師通知我，法院判決離婚了，並恭喜我獲得重生。心中百感交集，廿幾年的婚姻打官司才收場，是當初完全想不到的。訴請離婚的理由不是生活習慣不合、價值觀差異太大，或常見的外遇，而是前夫的債務不曾間斷。愚昧的我對於他的需索無度，竟花了這麼長的時間才願意清醒，朋友笑我「停損點」設得太晚了。

前夫退伍後從事保險行銷，母親認為這不是正職，因而堅決反對這門婚事。但當年涉世未深的我被愛蒙蔽雙眼，深信他「未來有大好前程」的許諾，堅持成婚。最令家人和外人詫異的，是在婚前他即以姊姊急需用錢為理由開始向我借錢，我卻不曾心生警覺或動搖。

結婚廿幾年來，除了辛苦工作負擔家計、育兒和婆家逢年過節的花費外，前夫持續以各種理由跟我要錢。我解定存、賣股票，把金飾讓他拿去典當變現，還幫他還信用卡卡債和地下錢莊的借貸。他很快放棄拉保險，每天在家看盤玩期貨，妄想發大財。當我要他還錢時，他不是下跪發誓不會再犯，要不就是暴怒或鬧自殺……因為心軟，也念在他是兒子的父親，我一再容忍。

更甚者，在我坐月子期間，他直接把我的薪水戶頭領到一毛不剩，驚覺多年積蓄幾乎全被他敗光，我才開始不再任他予取予求。不料，他又擅自將我的汽車過戶，向地下錢莊借貸，直到車子被錢莊拖走我才得知；甚至連我名下尚在繳貸款的房屋所有權狀也被他偷走拿去抵債，為此，我一直收到催債電話與威脅簡訊。

兩年前，前夫多次與就讀國中的兒子發生嚴重衝突，兒子央求我帶著他逃跑，我終於決定搬離婆家分居。之後，公婆留下的房產被前夫和大姑拿去抵押借貸，最後繳不出錢被趕了出來。去年四月，得知兒子在他的威脅下把存了多年的壓歲錢交了出去，我總算清醒，不再被所謂「完整家庭」的框架給綑綁，找律師打官司訴請離婚，並向娘家吐露實情。

等待判決的日子裡，我不斷問自己，是什麼理由要如此隱忍？是心太軟，是太笨，還是怕被貼上「離婚」的標籤？或許都是。但現在，我終於離婚了，無須再擔心房產可能會被抵押，能讓兒子擁有應有的平靜生活。已然丟到無底洞的辛苦錢和青春歲月，就當作是人生的學費吧，是這段荒謬的經歷，最終讓我學會不再為了不值得的人心盲眼盲，勇敢地重新站起。