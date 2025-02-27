詠蓓／五號兒子
那日回婆家，瞧見餐桌上有個包裝精緻的禮盒，好奇地問婆婆：「這是誰送的啊？」婆婆開心又驕傲地回答：「還不是我那『五號』兒子！」
我心想，外子不是獨子嗎？難道是乾兒子不成？便又追問：「誰是五號乾兒子？前四個又是誰？」話方落，全家便哄堂大笑。
「五號兒子就是我哥啦！」笑岔氣的小姑為我解釋，原來是不懂台語的我鬧笑話，所謂「五號」，是台語「有孝」（ū kàu），孝順之意也。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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