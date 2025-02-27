詠蓓／五號兒子

聯合報／ 詠蓓

那日回婆家，瞧見餐桌上有個包裝精緻的禮盒，好奇地問婆婆：「這是誰送的啊？」婆婆開心又驕傲地回答：「還不是我那『五號』兒子！」

我心想，外子不是獨子嗎？難道是乾兒子不成？便又追問：「誰是五號乾兒子？前四個又是誰？」話方落，全家便哄堂大笑。

「五號兒子就是我哥啦！」笑岔氣的小姑為我解釋，原來是不懂台語的我鬧笑話，所謂「五號」，是台語「有孝」（ū kàu），孝順之意也。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
生活趣聞

逛書店

這樣生活不失智：科學實證告訴你，量身訂做健腦菜單，生活隨時存腦本！

NT$ 322

投資分析師媽媽的財富思維課：有錢才能有底氣活著！幫助打好金錢觀，活用每一筆錢

NT$ 301

反市場：JG股市操作原理

NT$ 368

90天900萬：寫給迷途投資人的速度盤獲利心法【10週年全新增訂版】

NT$ 315

延伸閱讀

川琳／終於可以離婚了

詠蓓／五號兒子

輕舟／我的「省長」太太

觀景窗

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。