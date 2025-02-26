王如斯／第一次吃Häagen-Dazs

那年夏天，我陪同媽媽及阿姨參加她們的好友阿秋姨的喪禮。那陣子，像骨牌效應般，與媽媽同輩的親友接二連三離世。

「不知道誰是下一個？」媽媽在喪禮結束後幽幽地說。這真是一個沉重、無奈又無解的話題！我不想讓她沉浸在哀傷、充滿恐懼的情緒裡，便提議去逛百貨公司，試圖讓繽紛的商品暫且揮去這些生命中的烏雲，只是我發現媽媽跟阿姨依然步履蹣跚，我想她們大概累了，便找個位子讓她們坐下休息。這時，我瞧見一個小小的Häagen-Dazs攤位，上前買了三球不同口味的冰淇淋，告訴她們：「這是現在最流行的冰淇淋，吃吃看！」

兩老用小勺子挖了一點冰淇淋放進嘴裡，眼中瞬間浮漾晶亮光點，對看一眼，同時說：「好甜啊！」

阿姨有些為血糖擔心，媽媽說：「偶爾吃一次冰淇淋沒關係啦！我們都八十歲了，想吃什麼就吃。不要像剛出殯的阿秋，她的幾個孩子為了她的健康，天天飲食清淡，跟吃草沒什麼兩樣，結果連臨死前想吃一碗最愛的紅豆湯都沒吃到，今天才擺了一碗在她的靈堂上，有什麼用？」

兩老談起在貧窮的年代，冰淇淋算是奢侈品，是阿秋姨教她們用糖水自製冰棍給我們這群小蝗蟲吃，經濟稍微好一點後，又教她們榨果汁，放在冷凍小袋裡，權充當時流行的冰品「凍凍果」。

我們的童年和青春期，就靠著這些媽媽自己做的零食、點心及電視卡通、布袋戲，度過好幾個春夏秋冬。她們還說，勤儉能幹的阿秋姨一生都為子孫勞碌，不曾過上自己想過的日子。

「我們要為阿秋多吃一點。」阿姨說。兩老興高采烈地把冰淇淋吃個精光，她們在用自己的方式悼念阿秋姨，還約好下星期要一起去新竹探望一位小學同學，要趁還能靈活走動時，去做想做的事、見想見的人。談及短期計畫，兩人異常興奮，那神情就像歷盡千帆後，回歸至赤子之心。

沒想到第一次吃Häagen-Dazs是在如此的時空背景下，卻也是這對老姊妹執行「老年計畫：過自己想過的日子」的開端，一起吃美食、一起旅遊，而她們也確實做到了，我幾乎每半個月就帶她們搭捷運或火車一日遊或半日遊。

五年後，媽媽和阿姨先後奔赴彼岸，只是她們一直不知道，第一次吃的Häagen-Dazs，不是我說的一球十元，而是好幾倍的價錢，但我覺得絕對值得，還有什麼比陪伴老人家、協助她們過自己喜歡的日子更意義深遠呢？