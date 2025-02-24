四十歲後，似乎瞬間醒悟許多事，體力不如從前旺盛，再也不能無所不能。甚至不能熬夜，不能狼吞虎嚥，不能思慮太多，否則器官便開始發出警訊：胃酸逆流、偏頭痛、腰痠腿疼等統統約好一起上門。為此我開始接觸早期不曾到訪的醫院科別，像神經外科、腸胃科，甚至做了人生中的第一次胃鏡。

四十歲後，開始學著接納外在的不完美，身體髮膚受之父母，外在不如人的唯有透過努力提升來完善。不再過分追求衣著打扮，衣櫥裡更多的是休閒服、寬褲、運動鞋，怎麼舒服怎麼來。

四十歲後，開始認真思考這一生想追求的是什麼。美滿婚姻、完美小孩與幸福家庭，於我似乎可遇不可求。那麼試著放過自己，去想去的地方，看想看的風景，學想學的東西，見想見的人，在餘生中樁樁件件去完成。

有句話說，99%的人在三代之後，時間便會抹平你存在過的一切痕跡。人生的意義便是短短幾十年的體驗，千萬別為了雞毛蒜皮之事煩惱，更不要拿別人的錯誤來懲罰自己。所以，請用心品嘗每口飯菜，用心嗅聞每處花開，用心觀賞每處風景，用心感受當下的愛和喜悅。