溪頭是遊客最多的森林遊樂區，設施完善，交通便利，還有難易不同的步道，整個園區樹木參天，青翠蓊鬱，漫步其中讓人神清氣爽。退休後可避開假日人潮，所以我喜歡上山走走。

我與內人上午九點就到門口，遊覽車陸續抵達，人潮洶湧。我們背著背包、穿好護膝、手拿登山杖魚貫入園。突然聽到一對老夫妻的對話，夫問：「我今早吃藥了嗎？」妻答：「我不知道耶，每次都這麼問？讓我壓力好大哦！」夫再問：「那妳吃藥了嗎？」妻答：「我仔細想想哦……啊！糟糕，我吃了兩份藥。」我忍俊不住，笑了出來。

這天打算挑戰七公里的天文台步道，沿途聽一群婆婆媽媽談論婆媳相處的難處、照顧老人家的甘苦、憂心子女婚姻、抱怨父母財產分配不公、己身健康亮紅燈、丈夫投資失敗……家家有本難念的經啊！有位夥伴說：「在書中看到『課題分離』的概念很療癒。我們不要老是想尋求別人的認同，在意他人的評價，到最後你過的就是別人的人生，每個人為自己的人生負責，不要勉強改變他人，但要調整自己，盡人事聽天命就好了。」大家頗為贊同。

我們繼續沿山徑慢慢爬，又累又喘，坐在長椅上吃點東西補充體力。有些山友選擇下山，我們則繼續旅程。一陣風來，雲霧瀰漫山間，陽光把大地染得五彩繽紛，置身其中減輕了疲憊。在急促的喘息聲中終於走到天文台，視野極佳，環顧四周，青山層層疊疊連綿到天邊，俯瞰山谷間的點點村落，有種「偶開天眼覷紅塵，可憐身是眼中人」的感嘆。

正當陶醉於如夢似幻的美景中，突然烏雲蔽日天色昏暗。慶幸備有雨傘。深冬時節，天黑得快，趕快下山，還有漫漫長路呢！