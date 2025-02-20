簡曉靜／請你好好回答，媽媽

你最近煩惱起來，說孩子好像外星人，對生活周遭不甚理解，每每詢問孩子對事物的看法，多半得到不知道的答案，即使有Yes or No，也常說不出為什麼。

那日正整理廚房，與你家孩子年齡相近的甘蔗突然跑過來，問：「媽媽，什麼是情殺？」我忙著家務，不無應付地回答：「就是因為感情糾紛殺人啊。」甘蔗一臉不滿，直直地盯著我：「請你好好回答，媽媽。」

為什麼銀行不印多一點錢給大家？沒結婚也會有小孩嗎？有計算機為什麼還要學那麼多數學？毛毛蟲到底算不算昆蟲……好好回答這些問題，最占便宜的其實是我們大人。想想看，有多少次，我們聽人說，或自己也曾說，希望孩子具備批判思考的能力、找到未來的方向；但有多少次，你更擔憂孩子對什麼都提不起勁，每當想跟孩子多聊聊的時候，孩子總是不愛聽的樣子？

要教導孩子經濟觀念，那就不能敷衍地回答銀行不印鈔票因為那是犯法的。

希望小孩對兩性關係有健康的態度，那對未婚生子的話題就不能只給出會不會、能不能這種二分的答案。

想讓孩子知道讀書的目的與意義，那就不可以隨便告訴孩子因為你要考期中考。

想讓孩子養成探究事實的習慣、想讓孩子不人云亦云、想讓孩子……那麼，讓我們盡可能在他們耳朵張最開的時候，好好回答他們的問題吧。

也許你會說，我也不知道該怎麼辦？我的經驗是秉持「知之為知之，不知為不知」的原則，多半我只有兩種回覆：第一種是坦率承認我的不知道，然後著手找答案給他們看，無論是上網、翻書或請教其他人都可能；第二種回覆是依據某些假設進行猜測，通常孩子會對此提出質疑，順水推舟地，我們就能一起找答案。

也許你又會說，有些問題不是找了資料、問了別人就會有答案的，又該怎麼辦？那麼，我們賺得可大了，因為這表示我們也未認真思考過這個問題，趁機與孩子一起思考、分享彼此的意見和經驗，不正是親子關係愈來愈緊密的美好互動嗎？

情殺的問題，原來緣自甘蔗最近著迷的亞森‧羅蘋。當日稍晚，我和甘蔗閒聊了幾則過去聽聞的感情糾紛，順道提及情感關係中傷害、倫理與家庭責任等話題，我們甚至回顧了亞森‧羅蘋故事中其他灑狗血的劇情，母子倆坐在餐桌邊你一言我一語加上比手畫腳，實在是非常珍貴的時光啊。

這是媽媽我在沒有好好回答以前，差一點就要錯失的快樂。

至於過程中偷渡的一些說理，親愛的，孩子倘若聽進了任何一點點，都是我們可遇不可求的額外紅利啊。