Ada／當她外派的支柱
「停好車了、等等回去」，LINE出現這兩行字，一顆懸盪的心終於可以放下。這是女兒第一次獨自開長途車，從台北到新竹，再到關西鄉間農場，結束實習工作後再北返。
在多年朝九晚五的辦公室職涯後，女兒向我們提出有意轉任公司的外派工作，從原本的文書庶務處理，變成第一線農場踏訪人，成為正式的稽核員。
初聽完她的想法與規畫，心頭是一會兒緊一會兒鬆。緊的是擔心過慣家裡公司之間安全生活圈的她，能否適應偏鄉山野的踏查，能否和農場主人順暢溝通，能否習慣四處奔波的辛勞。鬆的是，看她信心滿滿地描繪願景──有更多時間能與山林為伍、習得更多待人處事的學問、增進專業經驗、贏得另一層次的成就感，還有換來某種程度的自由感。
遠在海外的兒子第一個舉雙手贊成，他鼓勵老妹趁著年輕，勇敢走出舒適圈。身為女兒前世情人的老公，內心雖然有點捨不得，但他默默用行動支持，很快就開始為她張羅車子及找租房。
而我呢？自認絕對是她最強大的心理支柱及靠山。很開心看到血液裡流著我們冒險DNA的她，要勇敢開啟人生的另一篇章。
順遂也好，挫逆亦無妨，人生點滴精采，就是要這樣慢慢堆疊的，不是嗎？加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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