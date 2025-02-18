「堅持不放棄，團結力量大」，耳熟能詳的金句，小孩大人幾乎都聽過，對其涵義或許半信半疑，但若曾親身體驗，一定會在心底吶喊：「真的！」

周末那天，應小孫女三妹之邀，參加她就讀國小的校慶暨社區運動會。小雪後的天氣，微微的涼風徐徐，有股讓人邁開雙腳奮力奔跑的動力。開場的太鼔表演，咚咚咚的鼓聲振奮了每顆炙熱的心，羞澀了幾天的陽光也探出頭來湊熱鬧，把整個運動場照得格外明亮。

學校首先安排了展現力與美的唱跳及大會舞表演、腦力激盪的班呼，與緊密親子情的趣味競賽，不間斷的笑聲柔軟了傳統滿是剛陽味的運動會。在緊張刺激的個人跑步賽事結束後，整日的活動暫時畫下逗號。

用完午餐，稍事休息，下午的大隊接力及拔河比賽，在大家期盼的眼神中登場。首先是大隊接力，三妹這班因為前面有個棒次不小心掉棒而落後一段距離，原以為會是最後一名，沒想到在後面棒次的同學一個一個奮力衝刺把距離一段段拉近，最後獲得第一，全場給予熱烈掌聲。

接著是精采的拔河比賽，三妹這班第一場贏了，第二場卻幾乎被對手拉著走，裁判已經舉手要準備吹哨，奇蹟忽然出現，三妹的班級沒有放棄，眾人緊握繩子呼喊口號，一寸一寸地把繩子拉回來，最後以二比○得到勝利，在場的觀眾鼓掌驚呼，這是多麼刺激又震撼人心的感覺啊！

這兩場的團體賽，讓我上了一堂珍貴的課，孩子教會了我們堅持，更展現了團結力量大的精神。小孩子都能如此，身為大人，更應起而行才是。