紫堤／憨慢讀冊又如何？

菜市場有對攤商夫婦，我很常買他們家的蔬果，也一路看著他們的女兒從小成長至今。她還在讀國中時，每天早晨會穿著換好的制服來協助擺攤，上學時間到了再去上課。當時我就想，怎麼有孩子這麼乖這麼懂事。算算時間，她應是高中職畢業後就沒有再升學，雖然覺得有些可惜，但這是個人選擇，並無對錯。

春節前到攤前買高麗菜，老闆娘熱情地招呼，女孩則默默整理被客人翻得亂七八糟的菜葉。當我挑完高麗菜給老闆娘秤重時，稱讚道：「妳女兒很乖，都會來市場幫忙，也不會覺得擺攤無趣。」老闆娘笑著回應：「她是很乖啦！懂事起就幫我們做生意，就是憨慢讀冊，不然我是希望她能去考公務員，在市場賣菜很辛苦。」我告訴老闆娘行行出狀元，「孩子懂事、會想最重要。」老闆娘也點頭同意。

這天，我又前來光顧，只有女孩一人顧攤。她一向文靜，和長袖善舞的老闆娘不同，客人問什麼就答什麼，那些買菜要送蔥薑、高麗菜外葉要剝乾淨才能裝袋的討價還價也照單全收。即便是對蔬果品質的挑剔抱怨，也保持有禮的微笑。

結帳時，我告訴她：「妳真是一個好脾氣的老闆，客人一些不合理的要求和抱怨都不會讓妳生氣。」她淡淡地笑了，說：「讓客人買得高興，下次才會再來。」

聽完她的回答，我知道她顯然已將「社會學」這門功課學得通透。老闆娘說女兒憨慢讀冊，不過這孩子EQ很高，憨慢讀冊又如何呢？