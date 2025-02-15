黃芸姿／路燈下的畫展
住家附近的一位畫家往生了，他的家人將其畫作全部移到路邊，拆除畫框，取下畫布，請環保局隔天載走。
夜裡，我站路燈下欣賞殘破的畫，畫家的妻子和孩子再次搬出已無畫框的畫，見我不捨，允許我挑兩幅完整的畫帶走。畫家的妻子並告訴我，她那八十多歲的先生留下一屋子的畫，占據了居住空間，然而他並非知名畫家，很少有人收藏他的作品。最後，她把摘下的畫框綁在一起，貼了張字條，寫著已通知環保局回收。
他們回到屋內，我繼續一幅一幅欣賞，像在美術館賞畫。其中有幅畫的角落，註明了他的簡歷、得過的獎項，到過哪些地方／國家展出，彷彿是畫家對路燈下賞畫的我，禮貌地自我介紹。
賞過畫，街道寂然，我忽然非常感傷，一位畫家的作品被標示已通知環保局。轉身離去之前，我對著那些畫，深深一鞠躬。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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