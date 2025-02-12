禾月／開學日，能不能以遊戲會友

「外婆，我不要交新朋友！」這是退休後和先生合作帶外孫四年，至今想來仍然感到心疼的話。

因緣非常巧，那年臨時決定退休，剛好女兒生完第二胎、休完產假，幾乎無縫接軌，先生和我一再考量後，決定兩人一起肩負白日的顧孫任務。

四年期間，雖然有時因為很想做的事沒能如願而懊悔自己的決定，但回憶起來非常充實愉悅，很感謝吸收了不少幼兒「負離子」，無形中讓自己感覺年輕起來。

外孫有內向的特質，不太容易和陌生人互動。就在他滿四歲的暑假，和七歲的姊姊一起回鄉下阿公阿嬤家，順便學習分離。出發前外孫大聲表示：「有姊姊在，我什麼都不怕。」確實，姊姊比他更能適應不同的環境，何況阿公阿嬤一向非常疼愛他們姊弟。

也許是因為馬上就要上幼稚園了，阿公阿嬤的安排，是姊姊和表姊上安親班，他和表哥去另一幼兒營隊。當然時間並不長，一周兩個半天而已，當作銜接教學。豈料生性內向的外孫到更陌生的環境，又和姊姊分開，大概是不知該如何開口，便勉強為之。這樣不太愉快的群體生活初體驗，讓女兒事前一再為他心理建設的「上幼稚園是去交新朋友」，不破功也難。

暑假結束後北返，眼看隔天就要到幼稚園報到，我感受到他的焦慮，便帶他到八里附近他最愛的馬場逛逛。回程，坐在單車後座的他突然不斷重申：「外婆，我不要交新朋友！」「外婆，我不要交新朋友……」沒有哭鬧，他的不安卻穿透心扉，令人萬般不捨。

「你是希望我和你媽媽說嗎？」他安靜下來。返家等女兒下班，我鄭重告知她外孫的不安。稍微安撫之後，他指派外婆明天要和爸爸一起送他上幼稚園，還要「坐火箭」去接他下課。

第二天依約進行。到了幼稚園，不同的孩子和父母分離，自然有不同風景。幾分鐘過後，這一班出現哭聲、那一班出現哭聲，班班都有哭聲傳出，這幼兒的哭聲，太有感染力了。

外孫忍了很久，在老師帶大家上廁所時，居然被安排和一直哭的同學手牽手。唉呀，新朋友怎也是愛哭的？從廁所出來，他看我一眼，終於忍不住哭了。

能用哭發洩情緒，當然沒什麼不好。左思右想，難道沒有什麼方法讓孩子不帶著哭的情緒，甚至能帶著笑，開始上學的第一天嗎？

交新朋友要有媒介，大人以球會友、以畫會友、以花會友、以文會友，甚至以酒會友，幼兒是否能以遊戲會友、以玩具會友……讓他們在遊戲場上混熟了，再帶進教室，開始「第一天的上學生活」。