跟老公不斷爭取了好多年，不必每一次回婆家都非得連袂出席，終於，今年初在我吃了秤砣鐵了心之下成功通過「只須隔次同進同出」的提案：也就是每個月兩次的探親行程，其中一趟無須再夫唱婦隨。

實行後，每月有一個周末，我擁有完全屬於自己的兩天假日，實在是彌足珍貴的自由日。

一大早，我會悠哉地到附近的二手市場隨意閒晃，不必趕時間，也不必因為老公總會在假日另有安排，而錯過了只有周末才會出現的有趣攤商。

中午也不需要按時下廚餵飽老爺，除了可以沒有壓力的「食無定時」之外，還能選擇平常由於他無法接受而從不光顧的麻辣火鍋，大嗑一頓下午餐。

到百貨公司的目的終於不再只是「吹冷氣＋運動健走」，得以到自己喜歡的專櫃裡慢慢逛、細細看，未必非得購入什麼戰利品，也都舒心愜意。

與老媽老姊煲電話粥時，無須憂心「隔牆有耳」，得以暢所欲言，更不怕講得太久、太high、太大聲會換來一張不悅的結屎臉。

還能自由選台決定客廳收視的主頻道，不再總是由老公把持遙控器。看劇或是看新聞時，不必再忍受一旁有人巨烈干擾的「批評指教」了。

甚至還能讓馬桶維持坐墊安放的原始設計，不會因為老公的「掀後不理」卻又不願接受指正改善而怒火悶燒。

兩個孩子離家到外地工作之後，空巢期的兩人堪稱相依為命，周末假日更是形影不離，雖然我能理解老來伴的意義，但偶爾能小別、喘息一下，不必總是為了配合對方而「身不由己」，堪稱是老夫老妻生活中的小確幸。

一個月能有兩天做個隨心所欲的「偽單身女郎」，還真是輕鬆透氣好自在呢！