宋玉澄／老病悲歌

聯合報／ 宋玉澄

寧靜的夜晚巷道，突然闖入一陣藍紅燈光，一輛警車停在左鄰門前。

隔日上午，皆已上了年歲的眾鄰居，眼眉深鎖，你一言我一語地敘說昨夜異相及經過──年逾七十的老張罹患慢性糖尿病，久治不癒漸生，丁點聲響就讓他失眠，不巧遇到八十歲的鄰人老李夜咳不止，更讓他輾轉反側。老張委屈道：「我已經忍耐兩個月，跟老李家人反映，他們說老李肺癌末期，餘日無多，希望在家走完最後一程。」老張又急又氣：「他還沒走，我已經夜夜失眠到想要自殺。報警妨礙安寧，是我保命的最後方法。」

幸好，兩天後老李被送入安寧病房，巷道恢復過往安寧，只是此處居住的多是上了七十歲的老人，經過這次衝擊，大家都知老與病是誰也躲不過的最終難題，但該如何面對？鄰人們低著頭，拖著緩慢步伐回家，沒有答案。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
我見我思 救護車 生命終站 憂鬱症 安寧照護

逛書店

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

中藥鋪與廚房裡的四季本草藥茶

NT$ 280

餐旅法規：餐旅業管理與實務案例

NT$ 400

2022台灣大型企業排名TOP5000

NT$ 7000

延伸閱讀

林綠如／過節

宋玉澄／老病悲歌

2025第五屆台灣房屋親情文學獎徵件

觀景窗

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。