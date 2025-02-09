寧靜的夜晚巷道，突然闖入一陣藍紅燈光，一輛警車停在左鄰門前。

隔日上午，皆已上了年歲的眾鄰居，眼眉深鎖，你一言我一語地敘說昨夜異相及經過──年逾七十的老張罹患慢性糖尿病，久治不癒漸生憂鬱症，丁點聲響就讓他失眠，不巧遇到八十歲的鄰人老李夜咳不止，更讓他輾轉反側。老張委屈道：「我已經忍耐兩個月，跟老李家人反映，他們說老李肺癌末期，餘日無多，希望在家走完最後一程。」老張又急又氣：「他還沒走，我已經夜夜失眠到想要自殺。報警妨礙安寧，是我保命的最後方法。」

幸好，兩天後老李被送入安寧病房，巷道恢復過往安寧，只是此處居住的多是上了七十歲的老人，經過這次衝擊，大家都知老與病是誰也躲不過的最終難題，但該如何面對？鄰人們低著頭，拖著緩慢步伐回家，沒有答案。