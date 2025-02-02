祈晴／不完美，也很美

新年新氣象，整理了自己的房間，期待能藉由空間的斷捨離去除不必要的雜物，也為服役中的物品找尋最合適的安放處。

花了兩天時間清理，最讓我難以割捨的存在，是寫得密密麻麻的日記；一邊回顧過往的生命旅程，兩種聲音在內心拉扯：留還是不留？片段都是故事！有些內容更是不忍卒睹，最後決定部分保留，部分直接撕毀，讓不愉快的過往隨風消逝。

望著潦草的字跡，心中五味雜陳，字裡行間湧現日常點滴、情緒抒發與重要事件，內心浮現曾有的感動、掙扎、痛苦、悲傷、不安與快樂交織的各色場景，鮮明又深刻。我想，或許有些事情並不是只要時間久了就會沒事，相反地，那些過不去的關卡與挑戰，每隔一陣子便像跳不出的輪迴輪番上演。有些時候只是身旁的主角易人，場景更換而已，沒通過的試煉與考驗有如未及格的人生作業簿，就算過了許久，依然必須捲土重來。彷彿孩童時代喜歡玩的捉迷藏遊戲，閃躲久了便和自己失聯，最終只留下謎團重重。

同時驚覺原來「情緒過不去，身體好不了」並非空穴來風，繼續學習如何當機立斷做出物件留存與否的決定，最後甚至找到夾在日記內一封來自前婆婆的親筆信函，乘載過往的生命重量。開頭寫著：「○○媳婦，我兒子現在不能給妳過好日子，希望日後可以給妳過好日子。」讀著那些字句，瞬間穿越時空回到前夫牽著我的手，連袂現身婚宴的記憶中，當年成為新嫁娘的喜悅和悸動也隨之喚起，而今失婚，前夫也去了遙遠的世界，而我們的孩子今年即將二十三歲。

造訪心靈最深處的角落，和久違的自己再度相遇，那是人生遭受重創之後，首度真正與過往握手言和的時刻。方才明白，遲遲沒有跨過的傷痛和內心的糾結，便是引發諸多身心症狀、夜夜來訪的鬼魅。這場與心搏鬥的戰役，著實漫長。

起身到超商喝了一杯熱拿鐵，和往事乾杯。千里迢迢地抵達這裡，重新拾起往前的勇氣與力量，雖然很晚也很慢，但我終於走在療癒的路上。就從這裡，開始一點一點踏出前進的步伐吧。沒錯，解鈴還需繫鈴人，儘管青春小鳥一去不復返，依然感謝自己──不完美也很美。