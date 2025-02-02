陳得勝／未用完的一疊按摩券

聯合報／ 陳得勝

那年夏天，老家庭院的荷花開得特別美，蟬聲特別悅耳，風特別清涼，臥病的父親卻已無望。

清風帶來荷香，父親忽然精神抖擻，說：「還記得你小時候常送我『按摩券』嗎？」荷香即刻帶我走回童年，沒錯，當時只要是父親生日、父親節及回饋父親送我的禮物，我都會自製三十分鐘的按摩券給父親。他接著說：「你只兌現過兩次，現在我想用第三張……」我頓時慚愧莫名。

他要我從床頭櫃拿出一個絨布盒，裡頭有個透明夾鏈袋，整整齊齊裝著厚厚一疊有編號的按摩券，我的愧疚更深了。我抽出三號券，散亂的字跡寫著「父親節快樂，按摩三十分鐘兌換券」。

我開始為父親按摩，瘦骨嶙峋的他只堪輕輕揉捏，孱弱中帶著愉悅的聲音在我耳畔迴響：「真好！謝謝你……你小時候手小、力氣小，我只是喜歡聽你一邊按摩，一邊講些你在學校又交了哪些朋友、班上的趣事或老師對你的誇獎……還記得你說，老師把你的作文念給全班同學聽……」於是我也一邊將現在教學的種種趣事娓娓告訴父親，他嘴角浮上微笑，睡著了。

幾天後，父親即安然走完他的人生，那厚厚一疊的按摩券，後來因為搬家不知去向。然而多年來，我心中仍時常翻閱那一疊按摩券，想念父親。

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