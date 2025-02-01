有次鄰居芳琬說，某天她走過我家樓下，本要上樓找我，聽到我管教兩個不滿五歲兒子的咆哮，她便趕快回家了。我感謝芳琬的提醒，也深深反省。自此以後我引以為戒，更有耐心地好好跟兒子講理，不吼不罵。

然而，教養的漫漫長路上，仍有破功的時候。有天晚上，兄弟倆一直玩，不肯洗澡，直到我發火。準備上床前，讀小班的小兒子站在主臥門口，對忙著摺衣服的我說：「媽媽，太晚洗澡是我們不乖，但妳不要這麼兇……」說完一溜煙跑進他們的房間。好氣又好笑的我，起身進他們的房間，平和地說：「好，我們一起改進。」

過了幾年，小兒讀國一了，放學後坐在電腦桌前玩遊戲玩到欲罷不能，勸了幾次無效，忍不住出聲嚴厲制止，他卻回應：「本來想停了，妳在旁邊一直念，我就更想玩。」這段話讓我意識到他已邁入青春期，媽媽太囉嗦，他的反抗心會更強。於是我說：「好，有本事我從此以後不再念你，有本事你從此以後不要再被我念。」在一旁看書的大兒子即時救援：「不可以讓母親大人生氣，你忘了嗎？玩遊戲自己訂好下線時間。」

從此以後，我一如既往照料他們的飲食。學習的事，哥哥督促弟弟，兩個兒子都能自動自發，無須我操心。用餐時間就是我們的聊天時刻，親子間無話不談，不再有咆哮，感情更加和樂。一轉眼，他們陸續上大學，青春期風暴早已消散得無影無蹤。

如今他們都已成家，我們的親子關係仍然親密，良好的溝通模式一旦建立，就有一定程度的默契。慶幸我不是一個叨念不休的媽媽，不是一個喜怒無常讓孩子無法遵循規則的母親，不是嚴厲要求孩子必須樣樣得勝的虎媽。慶幸，沒有讓咆哮，破壞了我們的親情。