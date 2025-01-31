那天下午，我和外子特地請假為女婿餞行。

大老遠就看見他在餐廳門口，一旁還有三個行李箱。「哎呀，你就這樣從高鐵站推過來？怎麼不找我們幫忙！」只見他漾著暖陽般的笑容回答：「我一個人可以的。」

坐定之後，一聲「媽」揮去空氣中那麼一點尷尬，瞬間胸口冒出一陣喜悅，凝結成語言，三人開始愉快交談。看著眼前這個年輕人，全身散發著強大的能量，如擁有鮮亮羽翼的大鵬，是不甘雌伏的熱血男兒。

回想當年，他和女兒因擔任各自的系學會會長結緣，到出社會後謀職、工作，相互扶持。當時他在外商公司服務四年後，毅然離職負笈美國名校攻讀工商雙學位，雖然課業壓力大，和眾人應對時總傳達出讓人放心的訊息。唯有我和外子清楚，由於我倆堅持，除非擁有法定親屬關係，否則不許女兒跨海相陪；為了讓我們安心並體認到他們的堅定，忙碌的女婿硬是擠出幾日時間，橫越大半個地球，完成婚姻大事。

今年女兒回台北復職，女婿也已在矽谷赴任，趁著到大陸出差的空檔回台看望父母妻子，也刻意買了從高雄出境的機票，只為和丈人和丈母娘吃頓飯。這一年一會的機會，我們格外珍惜。

席間，提及隔日恰是我和外子結婚三十二周年，女婿立即表示要為我們慶祝，埋單後隨即自行李箱中取出價格不菲的養生食品。「爸、媽，你們退休後到美國走一走吧！我們還商量好了，以後你們年紀大了可以去住我們在楠梓的大樓，不必再辛苦爬樓梯。」溫暖的話語讓我的心瞬間融化。那是他婚前支付頭期款、掛在女兒名下的房子，目前出租且房價正節節上揚中。

上進又體貼的他，讓曾經的遲疑成為另一視角的風景，我完全釋懷了，還好女兒也知曉短暫的分離是為了更美好的明天。

分別前，我拿出自媽祖廟求來的平安符遞給即將遠颺的半子，一切盡在不言中。