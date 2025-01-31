林董／我家的春節革命

聯合報／ 林董

農曆新年喜氣洋洋，但隨著年歲增長，愈來愈不喜歡過，除了紅包的經濟壓力之外，還有一堆繁瑣的習俗，於是我家三個兄弟姊妹商量，要來扭轉一下自家傳統。

關於我們的「春節」，過程與次數直追國父。弟弟在當年安排了除夕到初五出國旅行，率先開了改革第一槍，臨行前包了厚實的大紅包安住兩老，挑戰我家除夕必要同桌共食的慣例。

第二年，我們直接「綁架」老爸老媽上飛機，那年春節全家人在日本漫遊，放鬆心情之餘也省下無意義的拜年，畢竟隨著老一輩凋零，「一代親，兩代表，三代毋識了了」，老爸老媽看不出親戚的客套，去遠親家裡拜年，一坐就是一下午，難免造成尷尬。

有個巧合是我們都嫁娶了獨生子女，妹婿陪爸媽吃過團圓飯，我和弟弟也輪流陪自家老婆回娘家和岳父母過除夕，團圓嘛，誰也不想孤伶伶。三兄妹輪流陪爸媽，阻擋了碎念，去年更達成三家一起圍爐的壯舉，不過是在早早就訂妥的餐廳，畢竟家中空間不大。

以上就是我家過年的革命，從「心」開始順應潮流，過個大家都開心的年。

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