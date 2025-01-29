農曆春節將至，一名學生在小日記中寫道：「一想到過年的紅包又要被媽媽收走，我就覺得好生氣！」這句童言童語，讓我忍不住莞爾一笑，提筆回覆時，許多關於紅包的記憶也隨之湧上心頭。

小時候，我們家沒有零用錢制度，想買任何東西都得經母親同意再拿錢。不過，母親從不拿走我們獲得的紅包或獎學金，於是每到春節，我們就像等待豐收的農夫，滿心期待「財富增長」的時刻。

每年拜年時，我們總會先恭恭敬敬送上一串祝福，再三步併作兩步跑回房間，拆開紅包數錢。我曾經好奇地問母親，為什麼有些親戚給的紅包比較少？母親向我解釋，這不僅取決於經濟條件，還和孩子的數量有關，家中孩子愈多，每個人得到的紅包金額自然就會少一些。

外公外婆家的過年氣氛尤其熱鬧，特別是我們會玩一個「輪流說吉祥話」的遊戲。年紀排行在前的我自然能輕鬆脫口而出，但弟弟妹妹們卻得絞盡腦汁，變著花樣說祝福語，有時實在想不出新詞了，只能撒嬌蒙混過去，惹得大人們笑聲不斷。

時光荏苒，當年的孩子已長大成人，開始輪到我們給長輩和晚輩包紅包。然而，隨著家人陸續成家立業，大家族的團聚逐漸被小家庭的獨自過年取代，過去的那份熱鬧與親密似乎也悄然淡去。

如今，我一歲大的女兒學會了說「恭喜恭喜」，還會用她的小手拱手作揖，讓親友們都非常期待她的拜年表演。孩子們的壓歲錢該如何處理，也成為大家茶餘飯後的新話題。

我想，無論是存起來還是讓孩子掌握一部分學習理財，真正重要的都不是紅包裡的金額，而是它所承載的祝福與心意。這份溫暖的愛，將持續代代相傳，成為春節裡共同的美好記憶。