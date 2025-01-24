活力輪／我知道該怎麼做了

載孩子上學，會經過一條很窄的巷子。這巷子窄到若有對向來車，必須互相禮讓。平常遇到對向車，會不約而同地看誰比較方便暫時靠邊讓另一方過。今天的對向車先讓，我不加思索地催動油門，沒想到對方在背後喊道：「說聲謝謝都不會嗎？」我反應不及，因為經過這條巷子，大家都習慣安靜地互讓，突然被這麼一喊，好像做錯了什麼，心裡不太好受。

下班時，趕上一班人潮擁擠的捷運，駛過一站後車門打開，不少乘客要下車，站在車門前的我自動往外站讓出空間。這個再簡單不過的自然反應，卻有個下車的乘客對我道了聲謝謝，等我回神過，他已經離開。

心暖起來的我，忽然想起早上巷子裡的讓路人，他讓了路，我卻沒有說點什麼，一定讓他很惱火。雖然大家習慣禮貌互讓，其實並沒有人有義務讓別人。他做了禮讓的舉動，如果能得到一聲感謝，心裡應該也會很溫暖。

有時，我們的一句話或一個善意的舉動，都能在這擁擠忙碌的城市生活中，給他人帶來一絲暖意，但往往因為趕時間或其他原因沒有注意到這些細節。我想，人都是互相的，你給了我善意，我還你禮貌，這個社會才會愈來愈好。

下次再遇到同樣的事，我知道該怎麼做了。