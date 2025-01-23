吳敬琳／風雪過境不滯留

人說，出國旅遊是人際相處的一大考驗，此話不虛。數日前與外子偕公婆遊日本東北，返國前晚，對外子颳起暴風雪。

孝親本於倫常，我贊同外子帶兩位年逾八旬老人遊日的孝心，遊賞中除了驚嘆楓紅水綠，對外子悉心照料兩老的孝行更是佩服不已，或許秉持及烏心理，我也傾力協助公婆所需，扮演好媳婦角色。但人於群體中身分並非單一，外子既是人子也是人夫，當他只著眼人子盡孝，忽略人夫原有的體貼，人妻的我該情何以堪？容忍，是避免產生摩擦的起手式，但我性急，怨氣無法積蓄太久，果真，乍看雞毛般的細故卻釀成狂風暴雪的巨災。

事發遊日第四晚，餐食自理，我與外子衝突因一間義式餐廳而起，他怨菜單不合公婆胃口，怪我魯莽揀擇餐廳，怨怪中罔顧我倉促決定的善意：基於讓公婆早點回飯店休息，就近用餐。連日積累的辛勞與委屈再也無法遏抑，甫回飯店，連珠炮似無遮攔向外子轟擊，並撂狠話，此刻一紙休書遞上，定毫不猶豫簽下大名。

外子平日待我寵愛，聽及此語煞為驚懼，立馬緩言向我解釋，他只不過想找一間適合大家共食的餐廳，於遊日最終晚好好慶祝一下，豈料美意成惡意。吵架，也是一種溝通，性急如我，積怨憋不住，不吐則已一吐驚人，外子戲稱暴風雪來襲，所幸，外子熟稔太極奧義，通曉以柔克剛之理，運用高EQ令風歇雪止，不久天青見日。險是匆匆過境，而非滯留，他說。

回顧省思，婆婆腿腳退化嚴重全因早年過度操勞家務與農事，外子格外心疼婆婆，在外處處替她設想，導致經常忽略我的感受。不可否認，氣急的我一度後悔答應偕同出遊，篤定這絕對是唯一一次，沒有下次，並無由萌生婆媳於外子心中孰先孰後的地位較勁，無庸置疑，我完全敗落。但冷靜思索，怪罪公婆或吃味婆婆都只是負面情緒的轉嫁，歸根結底起於外子對待我們的態度明顯出現偏失，無論偏頗哪一方，必造成另一方的不悅與怨懟，輕則獨自吞忍積怨，重則夫妻爆吵仳離，可見婆媳問題不一定出自女人本身，夾於其間的男人甚或主導關係發展的良窳，端看他是否具足智慧撫順兩方不得罪，不然，無論男女，生活盡是芒刺針氈。

婚姻經營大不易，此行出遊最大收穫莫過與外子共同學習「相處」這門課，縱有風災雪害，過境後卻使彼此關係變得更緊密，心也更靠近了。至於公婆，不知怎地，當晚跟外子和好後，隔日面對兩老覺得他們特可愛，又是一番移情。

我想，還有下次出遊。