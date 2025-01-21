歲末年終總想添購家電，洗碗機、烘衣機、掃地機被列為「婚姻三寶」，號稱能分擔家務減少衝突，而洗碗應是寒冬裡最讓人缺乏動力的家事。

即使流理台的碗盤早已堆積如山，我經常選擇視而不見，為了克服惰性，上網查詢洗碗會帶來的樂趣。日本研究說明洗碗時會穩定自律神經，關鍵是接觸到流水，動作簡單有規律，乾淨的碗盤會讓人充滿成就感；一行禪師曾為一百多位僧人煮飯與洗碗，以灰、稻殼和椰子殼製作洗碗液，他說：「我享受洗每個盤子，全然覺知盤子、水，雙手的每個動作……」悟出的哲理實在讓人仰望莫及。新近美國研究則主張洗碗可練習正念，感覺對人生有掌控，腦袋放空會獲得靈感，整潔環境則讓人減輕壓力。

但上述資訊無法說服我，只要想到曾在麵包店輪值打烊班，十點鐵門拉下後得洗近百個麵包盤，手裂腰痠的感受立馬浮現腦海。直到那天，友人Min分享：「洗碗是不愉快的事這個想法只會在還沒洗碗時產生，一旦站在水槽前，挽起袖子把手浸入熱水，感覺就不同了。使用美麗的碗盤盛裝食物，用餐時賞心悅目，洗碗時也像在把玩藝術品。」

這番話讓我轉念，或許，把碗盤當作是相約共餐的朋友，挑選聚餐時適合的風格，款備喜愛的食物，在上菜時讓兩者皆能展現最好狀態，進食過程中也能透過品嘗與之對話，而盤底朝天則是對彼此的肯定，洗碗泡泡浴便是為此次的相遇畫上完美的句點。

在洗碗時，想著如何像立體魔術方塊堆疊、收納，或許能成為廚房一隅的裝飾，構思下回裝盛何種類型的食物會更合宜，洗碗或許不只有千篇一律的無趣，多了些美好的想像和樂趣。

在新的一年，關於洗碗，或者以往單調瑣碎讓人厭煩的家事，我決定往更多的轉念去思考，努力以赴，行動實踐。