榮月／請給低潮期的他，多些時間

近日看Ｊ愁眉不展，閒聊得知，又是個「養兒一百歲，長憂九十九」的家庭劇。

Ｊ說兒子在外求學多年，好不容易盼到學成歸來，期待他找份安穩的工作，沒想到返家一年多仍處在休息狀態。Ｊ從靜觀其變到看不下去，屢屢追問，結果兒子把自己鎖在房裡，不願與任何人交流。

「不知道他到底怎麼了，敲門全無反應，好不容易等到他出來喝水，抓緊機會關切，不應答又躲進房間……他會不會得了社交恐懼症？這周更不見人影，真擔心是不是出事了……」

孩子的爸想拿鑰匙開門，被Ｊ阻止，雖是自家孩子，畢竟已成年，基本尊重還是要的，就怕硬碰硬後果會更嚴重，不但破壞親子關係，更怕兒子被逼到走上絕路。

Ｊ轉向女兒求援，本想著年輕人之間應該比較容易溝通，但女兒卻反過來勸說兩老：「他現在就是不想說，我去問也沒用，再給他一點時間，讓他自己想通，否則再多的動作都只會造成反效果。」

女兒還開解Ｊ：「妳要先學習處理自己的情緒，擺脫那些災難式思考，不然繼續讓負能量吞食妳，不只有礙身心健康，家裡的氣氛也深受影響，任何問題都解決不了。」

我認同Ｊ女兒說的話，每個人生命中總有些低潮期，除非當事人能放下釋懷，旁人再急也沒有用。俗話說：「沒有過不去的坎，只有過不了坎的人。」有時候，那些令人痛苦難過的坎，會隨著時間流轉慢慢淡化，自然而然消逝化解，倘若不時去揭瘡疤，傷口將永難癒合。

聽說Ｊ的兒子大學時期活躍於社團活動，也打了不少工，能自食其力，不必擔心會變成啃老族，目前的休眠狀態只是暫時的，他的內心肯定有些想法需要沉澱，整理過後重新開機，即能轉換心情，闢出一片適合的生存天地。

休息是為了走更遠的路。這些話雖是老生常談，卻是顛撲不破的道理，孩子的人生路要靠自己走，父母可以陪伴協助，但莫插手過多干預，才是真的幫助孩子。